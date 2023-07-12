Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Запоріжжю зросла до 18 осіб

12 лип 2023, 18:18
999

Зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російської армії по Запоріжжю у середу, 12 липня.


.

Через падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі міста травмувалося 18 осіб. Зараз відомо про дев’ятьох жінок та трьох чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Серед постраждалих є шестеро дітей, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у Telegram.

Зазначається, що четверо дорослих та одна дитина були направлені на амбулаторне лікування. Всім постраждалим надають всю необхідну допомогу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу запоріжцям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому. Від управління залучалося 12 рятувальників та дві одиниці техніки.

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що 12 липня через падіння уламків невідомого військового об'єкта у Запоріжжі дістали поранення шестеро осіб, серед була дитина.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів