Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Запоріжжю зросла до 18 осіб

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n185052-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-udaru-rf-po-zaporijju-zrosla-do-18-osib.html

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Зросла кількість постраждалих внаслідок атаки російської армії по Запоріжжю у середу, 12 липня.

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Через падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі міста травмувалося 18 осіб. Зараз відомо про дев’ятьох жінок та трьох чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Серед постраждалих є шестеро дітей, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у Telegram.

Зазначається, що четверо дорослих та одна дитина були направлені на амбулаторне лікування. Всім постраждалим надають всю необхідну допомогу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу запоріжцям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому. Від управління залучалося 12 рятувальників та дві одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що 12 липня через падіння уламків невідомого військового об'єкта у Запоріжжі дістали поранення шестеро осіб, серед була дитина.