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Пожежа на сміттєзвалищі у Херсоні, фото: ДСНС
У Херсоні горить несанкціоноване сміттєзвалище (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185068-u-hersoni-goryt-nesankcionovane-smittiezvalysche-foto.htmlРакурс
У Херсоні спалахнула пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі.
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Інформація про займання надійшла на спецлінію 101 вчора, 12 липня. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Ймовірно, загорання виникло через людську недбалість, швидко поширилося та набуло великих масштабів. Площа пожежі складала 150 кв. м, — зазначають у відомстві.
До гасіння пожежі залучалися 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки. Наразі пожежа локалізована та перебуває на контролі у рятувальників.
У даному місці пожежі виникають вже не вперше. Такі загорання постійно забруднюють навколишнє середовище. Будьте відповідальними! Не допомагайте ворогу нищити Україну! — наголошують у відомстві.