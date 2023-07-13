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Ракурс
Пожежа на сміттєзвалищі у Херсоні, фото: ДСНС

У Херсоні горить несанкціоноване сміттєзвалище (ФОТО)

13 лип 2023, 11:27
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У Херсоні спалахнула пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі.


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Інформація про займання надійшла на спецлінію 101 вчора, 12 липня. Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Ймовірно, загорання виникло через людську недбалість, швидко поширилося та набуло великих масштабів. Площа пожежі складала 150 кв. м, — зазначають у відомстві.

До гасіння пожежі залучалися 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки. Наразі пожежа локалізована та перебуває на контролі у рятувальників.

У даному місці пожежі виникають вже не вперше. Такі загорання постійно забруднюють навколишнє середовище. Будьте відповідальними! Не допомагайте ворогу нищити Україну! — наголошують у відомстві.

Пожежа на сміттєзвалищі у Херсоні, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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