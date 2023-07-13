На сході гаряче, на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступ - Міноборони

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На Сході гаряче — так заступник міністра оборони України Ганна Маляр схарактеризувала хід бойових дій на східному гнапрямку.

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Вона написала у своїх соцмережах, що ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої, — розповіла Маляр.

На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом.

На північному фланзі ворог безуспішно атакував, намагаючись повернути втрачені позиції.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

За словами заступниці міністра оборони, окупант зараз переміщує підрозділи і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась.

Раніше Маляр повідомляла, що Сили оборони просунулися вперед на південному фланзі біля Бахмута, наші військові закріплюються на зайнятих рубежах.

Натомість окупанти пішли у наступ на чотирьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському. Наші оборонці стримували його і ворог не просунувся.

У Генштабі ЗСУ 13 липня повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-р акетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника, — йдеться у вечірньму повідомленні Генштабу ЗСУ.