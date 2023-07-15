маргарита симоньян та ксенія собчак. Фото:

https://racurs.ua/ua/n185142-fsb-vygadala-bayku-pro-zamah-na-propagandystok-symonyan-ta-sobchak.html

Ракурс

Замах на вбивство російських пропагандисток маргарити симоньян та ксенії собчак зірвали на території.

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Принаймні про це стверджують у федеральній службі безпеки росії. У москві та рязанській області силовики затримали осіб, які нібито планували ліквідувати вищевказаних пропагандисток. Затриманими виявилися «неонацисти з угруповання «Параграф-88». Про це повідомило РІА «Новости».

Зазначається, що ці особи стежили за адресами роботи та проживання симоньян і собчак. У затриманих начебто «вилучили автомат Калашникова з набоями, гумові кийки, ножі, кастети та кайданки».

Російська спецслужба також нафантазувала, що за спробою замаху стоїть Служба безпеки України, яка начебто за кожне вбивство обіцяла заплатити винагороду в розмірі 1,5 млн рублів.

Нагадаємо, 2 квітня у Санкт-Петербурзі в кафе «Стріт-бар» внаслідок вибуху в кафе загинув відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями російський «військовий кореспондент» та колишній бойовик так званої ДНР Владлен Татарський. Ще 16 осіб, які прийшли на «творчий вечір» пропагандиста, дістали поранення.

Джерело: РІА «Новости»