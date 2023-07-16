росія посилила пропаганду роликами з українськими військовополоненими

https://racurs.ua/ua/n185161-rosiya-posylyla-propagandu-rolykamy-z-ukrayinskymy-viyskovopolonenymy.html

Ракурс

росія активізувала використання полонених українців для своєї пропаганди.

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Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 16 липня повідомило, що «масова поява матеріалів з полоненими українськими бійцями — це активізація одного з напрямків інформаційної війни рф проти України.

Це не підвищення кількості осіб, що потрапили в полон — це саме підвищення кількості вироблених російською пропагандою матеріалів впливу, — написали в ЗСУ.

У Страткомі ЗСУ вважають, що зазвичай ця інформація є фейком, орієнтованим на внутрішнього споживача. Військові припускають, що таким чином режим путіна намагається «розчинити» думки про невдачі російської армії на фронті.

Крім того, така пропаганда може бути спрямована на деморалізацію українських військових та їхніх родичів.

У квітні 2023 року державний уповноважений Олег Котенко заявив, що зниклими безвісти вважаються 7000 українських військовослужбовців. З них близько 60−65%, ймовірно, перебувають у полоні окупантів.