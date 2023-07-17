ЗМІ: Атака на Кримський міст — спецоперація СБУ і ВМС

https://racurs.ua/ua/n185181-zmi-udar-po-krymskomu-mostu-z-nadvodnyh-droniv-specoperaciya-sbu-i-vms.html

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Вибух на Кримському мосту — це спецоперація Служби безпеки України та Військово-морських сил Збройних сил України. Атака була здійснена за допомогою надводних дронів. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на власні джерела в СБУ.

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Міст атакували з допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити, — повідомило джерело.

Раніше очільник СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня був нанесений удар по Кримському мосту. Речник ГУР відмовився коментувати ситуацію, натомість обійшовся цитуванням очільника ГУР Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва». Наразі відомо про зміщення одного прольоту та пошкодження іншого. Інформація про пошкодження залізничної гілки відсутня, проте з фото випливає, що вона може бути несуттєво пошкоджена.

Кримський міст піддається руйнуванню вже вдруге за 10 місяців. Минулого разу обвал прольоту мосту стався 8 жовтня 2022 року. Окупанти використовують міст як логістичний шлях для постачання військової техніки.