Саудівська Аравія і Туреччина таємно працюють над поверненням дітей-українців з рф — FT

https://racurs.ua/ua/n185238-saudivska-araviya-i-turechchyna-taiemno-pracuut-nad-povernennyam-ditey-ukrayinciv-z-rf-ft.html

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Саудівська Аравія і Туреччина як посередники хочуть домовитися про репатріацію українських дітей, які були насильно депортовані до країни-терористки росії та незаконно утримуються там в дитячих будинках чи російських сім’ях.

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Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, відповідальні особи в Києві та москві складають відповідні списки. До них входять тисячі дітей, які було примусово вивезено росіянами з України від початку повномасштабного вторгнення.

Надзвичайно чутливі переговори, які тривають вже кілька місяців, вказують на те, що треті сторони все ще шукають шляхи досягнення компромісів між Україною та росією в надії, що вони можуть стати каналами для потенційних мирних переговорів, спрямованих на припинення війни, — пише FT.

За даними FT, у цих перемовинах бере участь і російський олігарх Роман Абрамович.

Питання щодо депортованих українських дітей на зустрічі з посадовцями кількох країн «Групи двадцяти» (G20) було порушено Саудівською Аравією. Окрім цього, співрозмовник Financial Times вказав, що це питання дуже чутливе і «ніхто нікому не довіряє". Саме тому між москвою і Києвом потрібен незалежний посередник.