рф погрожувала війною у разі арешту путіна на саміті БРІКС - президент ПАР

https://racurs.ua/ua/n185247-rf-pogrojuvala-viynou-u-razi-areshtu-putina-na-samiti-briks-prezydent-par.html

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Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса вважає, що арешт воєнного злочинця, диктатора країни-агресора росії володимира путіна на саміті БРІКС рівносильно оголошенню війни рф.

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росія дала зрозуміти, що арешт її чинного президента (за ордером Міжнародного Кримінального суду на саміті BRICS) буде оголошенням війни. Було б нерозсудливим і неконституційним ризикувати вступити у війну з рф, — сказав Сіріл Рамафоса.

Журналісти зауважують, що президент не хотів, аби громадськість дізналася про цю заяву, «щоб зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом».

Рамафоса дав свідчення про це в суді під присягою. Однак у вівторок суд постановив, що відповідь Рамафоси та його уряду на законну спробу прокуратури змусити уряд заарештувати путіна має бути оприлюднена.

Рамафоса у своїй заяві в суді під присягою заявив, що було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну росії шляхом арешту президента путіна.

Було б несумісно з нашою Конституцією ризикувати вступити у війну з росією. Я маю конституційні зобов’язання захищати національний суверенітет, мир і безпеку республіки, а також поважати, захищати, заохочувати і виконувати права народу республіки на життя, безпеку та захист, серед інших прав у Біллі про права, — сказав він.

Після винесення рішення у вівторок президентство заявило, що Рамафоса «ніколи не виступав проти оприлюднення афідевітів; тільки відповідно до директиви МКС президентство прагнуло зберегти конфіденційність аффідевітів».