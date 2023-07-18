Стало відомо, в якій країні пілоти ЗСУ навчатимуться на літаках F-16

https://racurs.ua/ua/n185246-stalo-vidomo-v-yakiy-krayini-piloty-zsu-navchatymutsya-na-litakah-f-16.html

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Пілоти Повітряних сил Збройних сил України цьогоріч у серпні почнуть тренуватися на американських багатофункціональних винищувачах F-16 на авіабазі Скридструп у Данії.

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Про це повідомив віце-президента з міжнародних зв’язків компанії-виробника літаків F-16 Lockheed Martin Рея Піселлі, пише DefenseRomania.ro.

Спочатку навчання складатиметься з тестування та відбору українських кадрів, уроків мови, а потім теоретичної та практичної підготовки. Мета полягає в тому, щоб ВПС України мали базові навички та умови для польотів, обслуговування та обслуговування літаків F-16.

Водночас підготовка центру підготовки пілотів F-16 у Румунії набирає обертів — американська компанія Draken International, субпідрядник Lockheed Martin, уже опублікували оголошення про вакансії пілотів-інструкторів F-16. Таким чином, до Румунії українські пілоти вирушать не раніше кінця 2024 року.

Навчальний центр буде розташований неподалік від Фетешті на авіабазі 86 Борча. Інструктори і техніки, найняті Draken, будуть цивільними особами.

Таким чином, Румунія надасть інфраструктуру на базі Борча, Нідерланди нададуть літаки, а Lockheed Martin через субпідрядника Draken International проведе навчання.