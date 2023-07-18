Воллес: рф не визнає свою крихкість - розкол в армії реальний, а втрати жахливі

https://racurs.ua/ua/n185255-volles-rf-ne-vyznaie-svou-kryhkist-rozkol-v-armiyi-realnyy-a-vtraty-jahlyvi.html

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росія «більш крихка», аніж це хочуть визнати у москві. На думку британського міністра, війну рф проти України «можна виграти».

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Я думаю, що Росія набагато крихкіша, ніж росіяни хочуть визнати… Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, рівень втрат жахливий, — зазначив Воллес.

Про це пише The Guardian, яка цитує виступ Воллеса на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера у Лондоні.

Він наголосив, що російський диктатор володимир путін «дуже обережно» ставиться до території країн НАТО.

Росіяни дуже, дуже обережні і намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що альянс сам по собі функціонує. Стримувальний фактор п’ятої статті (Вашингтонського договору про колективну оборону — ред.) діє, — вважає Воллес.

Британський міністр додав, що війна рф проти України призвела до «пожвавлення» НАТО після «стагнації».

Нагадаємо, раніше начальник британського Штабу оборони Ентоні Радакін заявив, що Велика Британія розбирає та вивчає захоплену в Україні російську бронетехніку, щоб дізнатися більше про те, як їй протистояти.