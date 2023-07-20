У Білому домі підтвердили, що Україна вже використовує касетні боєприпаси та робить це «досить ефективно».

.

Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони досить ефективно їх використовують, — сказав речник радник нацбезпеки адміністрації США Джон Кірбі та додав, що озброєння «розгортається» на місцях у межах боротьби України з росією.

Ці боєприпаси впливають на російські оборонні угруповання та маневрування, додав радник Джо Байдена.

Раніше The Washington Post написала, що Україна почала використовувати касетні боєприпаси, надані США.

За даними видання, їх застосували проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені позиції московитів. Крім цього, у планах використати їх поблизу Бахмута. Про це WP розповіли джерела серед українських чиновників.

За даними правозахисників, росія невибірково застосовує касетні боєприпаси з початку повномасштабного вторгнення. Рішення надати США касетні боєприпаси Україну викликало критику деяких неурядових організацій і країн. Касетні боєприпаси мають частково компенсувати нестачу артилерії, Україна надала письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних.