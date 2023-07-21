Ігор Гіркін, фото: «Зеркало»

https://racurs.ua/ua/n185333-terorysta-girkina-zatrymaly-u-rosiyi-za-ekstremizm-zmi.html

Ракурс

У росії силовики затримали колишнього «міністра оборони днр» терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

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Про це сьогодні, 21 липня, повідомляють російські ЗМІ.

Також інформацію про затримання Гіркіна підтвердила його дружина Мирослава Регінська.

За словами Регінської, до квартири Гіркіна сьогодні приїхали представники слідчого комітету рф, які здійснили затримання терориста.

Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку, — зазначила вона.

Зазначається, що Гіркіну висунули звинувачення за ст. 282 кримінального кодексу рф (екстремізм).

За інформацією російських ЗМІ, затримання Гіркіна відбулося за заявою колишнього «вагнерівця» Дмитра Петровського, надісланою кілька днів тому.

Останньою краплею, звісно, стали слова Стрєлкова про нашого президента Володимира Путіна. Вважаю, що образу першої особи держави — це злочин, — заявив сам Петровський, підтверджуючи свою причетність до затримання Гіркіна.

Гіркін — колишній офіцер російської фсб та воєнний злочинець, який був активним учасником агресії проти України у 2014 році. Зокрема, він причетний до збиття над Донбасом малазійського пасажирського «Боїнга» рейсу MH17.

Гіркін оголошений у міжнародний розшук, а ГУР Міноборони України пообіцяло за нього нагороду у 100 тис. доларів.