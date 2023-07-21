Уряд ПАР офіційно звернувся до МКС за ордером на арешт путіна

https://racurs.ua/ua/n185345-uryad-par-oficiyno-zvernuvsya-do-mks-za-orderom-na-aresht-putina.html

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Уряд Південноафриканської республіки офіційно звернувся до Міжнародного кримінального суду (МКС) за ордером на арешт російського диктатора володимира путіна, якщо той прибуде до країни.

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Головна опозиційна партія ПАР «Демократичний альянс» заявляє, що це поступка її вимоги: партія раніше зверталася до суду з клопотанням зобов’язати уряд виконати ордер на арешт ге.

ПАР формально зобов’язана дотримуватися вимог МКС, а путіна було запрошено на саміт країн БРІКС, який відбудеться в серпні в Йоганнесбурзі, але керівництво країни не приховувало, що бажання заарештовувати російського президента у нього немає.

Однак жодного законного способу не виконувати ордер уряд ПАР не знайшов. В останні дні південноафриканські лідери прямо говорили, що вони просили путіна не приїжджати, і 19 липня той справді вирішив не їхати, хоча й необов’язково через побоювання бути заарештованим.

Ще однією проблемою, яка завадила поїздці путіна, міг стати заколот ПВК «Вагнера», про що писало минулого тижня видання The Moscow Times з посиланням на джерела.

Після заколоту ПВК «Вагнер» у Кремлі побоюються повторення внутрішньої дестабілізації та втрати влади, стверджувало видання.

Кремль хотів би якомога раніше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку путіна після ордера МКС, щоб надіслати сигнал Заходу, що він не перебуває в ізоляції, а росіянам — що він, як і раніше, сильний і впевнений у собі.

Однак події останніх місяців, у тому числі відсутність успіхів російських військ на фронті та марш найманців ПВК «Вагнера» на Москву, нібито похитнули рішучість путіна, говорили The Moscow Times джерела.

Саміт БРІКС відбудеться у ПАР 22−24 серпня. У ньому візьмуть участь лідери ПАР, Бразилії, Індії та Китаю. Це буде перший очний саміт БРІКС із початку пандемії коронавірусу.

Замість путіна на саміт в ПАР поїде глава МЗС рф Сергій Лавров, повідомили в Офісі президента ПАР. Відповідно до ордера МКС, в ПАР мали б заарештувати путіна, якби він приїхав особисто.