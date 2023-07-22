Зеленський: Кримський міст – це ціль, яку потрібно нейтралізувати

https://racurs.ua/ua/n185358-zelenskyy-krymskyy-mist-ce-cil-yaku-potribno-neytralizuvaty.html

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Президент України заявив, що Кримський міст для України є законною метою, оскільки за ним окупанти перевозять зброю. Він має бути «нейтралізований».

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Мета — повернути весь Крим, бо це наша суверенна територія… Керченський міст — не якась маленька логістична дорога. Він використовується для доставки боєприпасів та мілітаризації Кримського півострова. Для нас зрозуміло, що цей ворожий об'єкт, збудований поза міжнародним правом, тому зрозуміло, що це наша мета та будь-яка мета, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована, — заявив Зеленський під час виступу на Аспенівському безпековому форумі.

Президент також наголосив, що контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція розпочалася пізніше, ніж планувалося спочатку.

Через те, що ми почали трохи пізніше… це дало росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони, — сказав Зеленський.

Президент України заявив, що попри труднощі Україна рухається вперед.

Ми не хотіли втрачати наших людей, наших кадрів та наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку і тому досить обережно ставилися до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли дії у відповідь можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо через деякі місця, де є міни, і розмінуємо ці райони.

Нагадаємо, під ранок 17 липня «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталося НП, у зв’язку з чим рух на мосту зупинено. Російські телеграм-канали повідомили, що на мосту впав проліт.

Джерела «Української правди» повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про двох надводних безпілотників озвучило і РІА «Новости» з посиланням на Національний антитерористичний комітет рф.