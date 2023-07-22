Прикордонники перерахували «вагнерівців» у білорусі

https://racurs.ua/ua/n185372-prykordonnyky-pererahuvaly-vagnerivciv-u-bilorusi.html

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Станом на 22 липня у білорусі перебувають орієнтовно 5 тисяч «вагнерівців», але ситуація по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонниками, повідомив представник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

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У ДПСУ заспокоїли, що така кількість найманців ПВК «Вагнер» загрози не становить, але Сили оборони напоготові до будь-яких ситуацій.

Дії «вагнерівців» у білорусі спрямовані на залякування України.

Заходи, до яких зараз долучаються члени ПВК «Вагнера», відбуваються задля психологічного тиску на населення України. Задля залякування. Але нас не треба лякати, бо ми знаємо, чим треба займатися й робимо все для того, щоб ворожі розвідувальні диверсійні сили не змогли успішно діяти на території України, зокрема на Київському напрямку в Чорнобильській зоні, — заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв розповів про захист північних кордонів.

За словами командувача ОК «Північ», задля запобігання дій ворога за останній тиждень було зруйновано п’ять ділянок доріг, які вели до державного кордону з Білоруссю. Утворено понад 60 лісових завалів, які заміновано. Закладено понад 2,5 тис. протитанкових мін.

Тим часом ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин зареєстрував компанію «Конкорд» у білорусі. Джерела видання reformby повідомляють, що 19 липня 2023 року Могилівським облвиконкомом було зареєстровано ТОВ «Конкорд Менеджмент та Консалтинг», а його керівником зазначили Пригожина Євгена Вікторовича.

Основним видом діяльності нової компанії заявлено «управління нерухомим майном».

Примітно, що адреса реєстрації компанії: Білорусь, 213727, Могилівська область, Осиповичський район, Протасевичська сільрада, д. Ціль, вул. Східна, буд. 2 а. Саме у селі Ціль знаходиться польовий табір, куди продовжують прибувати найманці ПВК «Вагнера».