Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n185394-chotyry-rosiyski-rakety-vdaryly-po-okolycyah-zaporijjya-foto.html

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Ракетний та артилерійський обстріл Запоріжжя та населених пунктів області вночі 23 липня здійснили російські загарбники.

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Війська рф чотирма ракетами атакували околиці обласного центру та Запорізький район. На щастя, обійшлося без постраждалих. Авіація ворога обстріляла Гуляйпільське. А з реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по Темирівці, Новодарівці та Біленькому. Про це Запорізька обласна військова адміністрація повідомила в Facebook.

А 61 артилерійський снаряд рашисти направили на будинки та комунікації Гуляйполя, Новодарівки, Оріхова, Преображенки, Левадного, Малої Токмачки, Степногірська, Кам’янського, Степового, П’ятихаток, Лобкового.

Загалом ворог завдав 69 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області. Влада зафіксувала пошкодження 12 цивільних об'єктів: житло та майно громадян.

Нагадаємо, вночі 23 липня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням 19 ракет п’яти типів. Були й влучання у портову інфраструктуру та житлові райони. Поранення дістали 19 осіб, одна людина загинула.