У Грузії анонсували відкриття нового університету, який профінансує росія

https://racurs.ua/ua/n185426-u-gruziyi-anonsuvaly-vidkryttya-novogo-universytetu-yakyy-profinansuie-rosiya.html

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У Грузії анонсували відкриття нового університету, який профінансує росія. Під виш уже шукають територію.

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Навчання там хочуть зробити безплатним. Про це повідомив очільник грузино-російського центру Дмитрій Лорткіпанідзе. Він, до речі, був одним із перших пасажирів відновленого нещодавно рейсу Москва — Тбілісі.

Грузинські експерти розцінюють майбутній університет як нову хвилю експансії росії і наголошують, що рф використовує освіту як ідеологічний механізм.

Лорткіпанідзе вважає, що «офіційний Тбілісі має обговорювати з країною, яка окупує території Грузії, питання гарантій нашої безпеки» та розпочати дипломатичний діалог навколо «питання визначення територіальної цілісності».

Необхідно обговорити з росією тему гарантій нашої безпеки, економічні проблеми, започаткувати дипломатичний, політичний діалог навколо питання визначення територіальної цілісності. Все це особливо важливо для майбутніх поколінь. Ми повинні створити їм надійний базис. Тож грузинській владі, гадаю, скоро доведеться говорити з російською стороною, — каже голова російського Центру.

Лорткіпанідзе повідомив, що у липні заплановано проведення двох конференцій у росії, де буде розв’язано питання «субсидування авіаквитків».

Зазначимо, що керівник Центру Примакова Лорткіпанідзе був одним із перших пасажирів прямого рейсу, який було здійснено 20 травня з Москви до Тбілісі після того, як президент рф путін 10 травня підписав указ про поновлення прямого авіасполучення з Грузією.

16 травня Грузія надала дозвіл двом авіакомпаніям здійснювати прямі рейси до росії: російському авіаперевізнику «Азимут» та своєму Georgian Airways. путін же напередодні скасував візовий режим для грузинів, які їдуть на нетривалий час у рф.

У Євросоюзі висловили жаль щодо такого рішення Тбілісі й заявляють про все більший відступ країни від спільної зовнішньої політики з ЄС.