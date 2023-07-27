Україна, можливо, почала головний удар свого наступу - New York Times

https://racurs.ua/ua/n185526-ukrayina-mojlyvo-pochala-golovnyy-udar-svogo-nastupu-new-york-times.html

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Україна, можливо, почала головний удар свого контрнаступу. Про це заявили два представники Пентагону газеті New York Times.

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За їхніми словами, зараз залучена більша частина резервів, що залишилися — тисячі військовослужбовців, багато з яких навчені та оснащені на Заході.

Ці дані надійшли після заяв росії про масовану атаку ЗСУ на півдні у напрямку Роботино під Орєховим.

Інші американські офіційні особи попередили, що ця українська атака може бути «підготовчою операцією до головного удару» або «просто підкріпленням для поповнення втомлених війною підрозділів».

У Білому домі «з великою цікавістю спостерігають за зростанням активності. Українські офіційні особи сказали їм, що нова операція у разі успіху триватиме до трьох тижнів, — йдеться у статті з посиланням на американських чиновників.

Оцінка того, чи принесуть нові атаки успіх, може тривати кілька днів.

Зазначимо, український Генштаб 27 липня у своєму ранковому зведенні про конкретні прориви лінії фронту в районі Роботино не повідомляв. Російські ж пабліки пишуть, що там йдуть безперервні хвилі атак.

На ще одній ділянці фронту, де йдуть інтенсивні бої — у Старомайорському Донецькій області — росіяни провели контратаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

На Шахтарському напрямку противник зробив марні спроби відновити втрачене становище в Старомайорському районі, — повідомило командування.

У вівторок та середу Генштаб заявляв про поступ у районі села, яке знаходиться на Врем'євському виступі.

Частина російських військових пабліків пише, що росіяни контролюють південну частину Старомайорського, решту зайняли українці. Інші пишуть, що під ЗСУ лише північна частина населеного пункту.

Імовірна мета цього наступу для ЗСУ — вийти трасою Т0518 через Старомайорське до Старомлинівки, після чого відкривається дорога до трас на захід від Маріуполя, через які йде сухопутний коридор до Криму.