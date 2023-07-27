Спадкування грошових вкладів

https://racurs.ua/ua/n185521-yak-uspadkuvaty-groshovi-vklady-poyasnuie-notarius.html

Ракурс

Відповідно до ст. 1228 Цивільного кодексу України вкладник має право розпорядитися своїм правом на вклад у банку (фінансовій установі) на випадок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі).

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Право на вклад входить до складу спадщини незалежно від способу розпорядження ним.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, кандидат юридичних наук Вікторія ДЕРЕВ’ЯНКО розповіла «Ракурсу», що існує три види спадкування банківського вкладу:

за заповітом;

на підставі спеціального розпорядження у банку; за законом. Нотаріус пояснила особливості кожного з видів успадкування вкладу.

Щодо заповіту, то важливо, що якщо він складений після того, як було зроблене розпорядження у банку, повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця.

Документ про успадкування на основі спеціального розпорядження у банку засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається у банківській справі вкладника про оформлення депозиту.

У такому розпорядженні спадкодавець може визначити одну або декілька осіб, яким переходитиме право на вклад, та розмір вкладу в частках. У випадку, коли частки не визначені, кожен зі спадкоємців матиме право на вклад у рівних частинах.

Якщо успадкування відбувається за законом, для оформлення спадкових прав на банківський вклад спадкоємцям необхідно звернутися до нотаріуса протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця за місцем відкриття спадщини.

Інформація про кошти може бути надана лише за письмовим зверненням нотаріуса, бо вона становить банківську таємницю. Нотаріус надішле необхідний запит до відповідної фінансової установи з метою отримання інформації про стан і суму всіх рахунків, відкритих на ім’я спадкодавця, інформацію про наявність індивідуальних сейфів, наданих в оренду (користування) на ім’я померлого, наявність або відсутність заповідальних розпоряджень.

Вікторія Дерев’янко наголосила, що зобов’язання банку виплачувати відсотки за договором вкладу не припиняється зі смертю вкладника, оскільки воно не пов`язане з особою вкладника. До спадкоємців вкладника переходить право на вклад у банку та відсотки, нараховані на суму вкладу до дня фактичного повернення коштів.

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