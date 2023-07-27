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Ракурс
Уночі ППО збивала "шахеди" у трьох областях України

Уночі ППО збивала «шахеди» у трьох областях України

27 лип 2023, 08:34
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У ніч проти 27 липня росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами. Усього зафіксовано два пуски ракет «Калібр» з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 з напрямку Приморсько-Ахтарськ.


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У Повітряних силах розповіли, що «Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі.

Щодо «шахедів», то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

У ПС додали, що за минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об'єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.

Джерело: Ракурс


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