Екс-главі колонії в Оленівці оголошено підозру в катуванні військовополонених

https://racurs.ua/ua/n185578-eks-glavi-koloniyi-v-olenivci-ogolosheno-pidozru-v-katuvanni-viyskovopolonenyh.html

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Служба безпеки України оголосила про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими колишньому очільнику колонії в тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині та його підлеглому.

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За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення рф і до кінця липня 2022 року в Оленівській колонії застосовувалися різні види фізичного насильства і вчинявся психологічний тиск на українських військовополонених. Для «конвоювання» людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого — «молодшого інспектора відділу нагляду» окупаційної в’язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими.

Колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий мешканець, який до 2014 року був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.