Сальдо заявив про удар ЗСУ по залізниці між Херсонською областю та Кримом

https://racurs.ua/ua/n185625-saldo-zayavyv-pro-udar-zsu-po-zaliznyci-mij-hersonskou-oblastu-ta-krymom.html

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Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Сальдо ниє, що ЗСУ завдали удар по залізничній ділянці між Херсонською областю та Кримом.

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За словами клоуна росіян, били ракетами Storm Shadow. Звичайно, при цьому 12 ракет збила «найкраща російська ППО».