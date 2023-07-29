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Ракурс
Сальдо заявив про удар ЗСУ по залізниці між Херсонською областю та Кримом

Сальдо заявив про удар ЗСУ по залізниці між Херсонською областю та Кримом

29 лип 2023, 15:04
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Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Сальдо ниє, що ЗСУ завдали удар по залізничній ділянці між Херсонською областю та Кримом.


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За словами клоуна росіян, били ракетами Storm Shadow. Звичайно, при цьому 12 ракет збила «найкраща російська ППО».

Уранці 29 липня телеграм-канали публікували фото великих черг на Чонгарському мосту, які утворилися, за чутками, через пошкодження під час ракетних ударів.

Джерело: Ракурс


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