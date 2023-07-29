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Сальдо заявив про удар ЗСУ по залізниці між Херсонською областю та Кримом
Сальдо заявив про удар ЗСУ по залізниці між Херсонською областю та Кримомhttps://racurs.ua/ua/n185625-saldo-zayavyv-pro-udar-zsu-po-zaliznyci-mij-hersonskou-oblastu-ta-krymom.htmlРакурс
Гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини Сальдо ниє, що ЗСУ завдали удар по залізничній ділянці між Херсонською областю та Кримом.
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За словами клоуна росіян, били ракетами Storm Shadow. Звичайно, при цьому 12 ракет збила «найкраща російська ППО».
Уранці 29 липня телеграм-канали публікували фото великих черг на Чонгарському мосту, які утворилися, за чутками, через пошкодження під час ракетних ударів.
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