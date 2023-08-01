Вночі безпілотники атакували Москву і Чорноморський флот рф

https://racurs.ua/ua/n185705-vnochi-bezpilotnyky-atakuvaly-moskvu-i-chornomorskyy-flot-rf-video.html

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У ніч на 1 серпня безпілотники атакували столицю країни-терористки росії, один з них вдруге влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті» та пошкодив фасад на рівні 21-го поверху.

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На цьому поверсі будівлі розташоване Міністерство економічного розвитку рф.

У міноборони рф стверджують, що всього було використано три БпЛА — два нібито знищила російська ППО, ще один був подавлений засобами РЕБ та впав на територію «Москва-Сіті».

Пропагандистське ЗМІ рф ТАСС із посиланням на міноборони рф інформує, що два безпілотники були знищені в Одинцовському та Нарофомінському районах.

Також уточнюється, що у вежі «Москви-Сіті» пошкоджено скляне покриття на площі 150 кв. м.

Окрім цього, російське оборонне відомство заявило про «відбиту» атаку морськими безпілотниками на патрульні кораблі «Сергей Котов» та «Василий Быков». Про подібну атаку повідомляють не вперше. Корабель «Сергей Котов» виконує «завдання щодо контролю судноплавства», що, зокрема, може означати його участь у блокаді українських чорноморських портів.