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Дрон рф атакував гуртожиток у Харкові: зруйновано два поверхи
Дрон рф атакував гуртожиток у Харкові: зруйновано два поверхи (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185707-dron-rf-atakuvav-gurtojytok-u-harkovi-zruynovano-dva-poverhy-foto.htmlРакурс
Окупаційна армія росії у ніч на 1 серпня завдала ударів по Салтівському та Шевченківському районах Харкова за допомогою безпілотників. Дрони поцілили у гуртожиток та спортивний об'єкт. Внаслідок атаки дістав поранення і був госпіталізований 63-річний охоронець.
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За інформацією начальника поліції Харківської області Володимира Тимошко, російська федерація випустила по місту сім «Шахедів».
Відомо, що один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що сталась часткова руйнація конструкцій другого і третього поверхів, перекриття та даху. У будівлі, попередньо, не було людей.
Внаслідок влучання сталася пожежа площею близько 200 кв. м.
На території спортивного об'єкту в Шевченківському районі міста зафіксували три влучання. Внаслідок атаки частково пошкоджена двоповерхова будівля.
Нагадаємо, рф вночі завдала серії ударів по Харкову за допомогою дронів-камікадзе. За даними ЗМІ, після серії вибухів у місті спостерігалися перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.
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