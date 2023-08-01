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Ракурс
Дрон рф атакував гуртожиток у Харкові: зруйновано два поверхи

Дрон рф атакував гуртожиток у Харкові: зруйновано два поверхи (ФОТО)

1 сер 2023, 08:58
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Окупаційна армія росії у ніч на 1 серпня завдала ударів по Салтівському та Шевченківському районах Харкова за допомогою безпілотників. Дрони поцілили у гуртожиток та спортивний об'єкт. Внаслідок атаки дістав поранення і був госпіталізований 63-річний охоронець.


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За інформацією начальника поліції Харківської області Володимира Тимошко, російська федерація випустила по місту сім «Шахедів».

Відомо, що один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що сталась часткова руйнація конструкцій другого і третього поверхів, перекриття та даху. У будівлі, попередньо, не було людей.

Внаслідок влучання сталася пожежа площею близько 200 кв. м.

На території спортивного об'єкту в Шевченківському районі міста зафіксували три влучання. Внаслідок атаки частково пошкоджена двоповерхова будівля.

Нагадаємо, рф вночі завдала серії ударів по Харкову за допомогою дронів-камікадзе. За даними ЗМІ, після серії вибухів у місті спостерігалися перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.

Джерело: Ракурс


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