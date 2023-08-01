Підпілля проінформувало Сили оборони про окупантів на острові Джарилгач - відео удару

https://racurs.ua/ua/n185733-pidpillya-proinformuvalo-syly-oborony-pro-okupativ-na-ostrovi-djarylgach-video-udaru.html

Ракурс

Українські захисники знищили групу окупантів на острові Джарилгач на Херсонщині.

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Ліквідовано десятки загарбників та ворожу техніку.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, російські підрозділи ліквідовано завдяки інформації, яку передало підпілля на тимчасово окупованій території.

Після цього Сили оборони завдали прицільних ударів по підрозділах противника, що базувався на острові Джарилгач.

На відео видно шикування п’яти підрозділів російської піхоти на острові.

Українські захисники завдали по кожній з груп окупантів удару ракетами HIMARS.

Окупанти намагалися сховатись у кущах та тренувальних окопах, проте прямо туди влучає ракета.

Відстань від Джарилгача до найближчих контрольованих Україною територій становить 70 км. Від коси острова — близько 60 км.

Раніше британське видання The Times присвятило матеріал українському контрнаступу на півдні. У ньому, зокрема, йшлося, що ЗСУ вдалося встановити вогневий контроль і вибити ворога з дніпровських островів на Херсонщині.