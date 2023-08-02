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НАБУ та САП завершили розслідування у справі Труханова-Галантерника на 689 млн грн
НАБУ та САП завершили розслідування у справі Труханова-Галантерника на 689 млн грнhttps://racurs.ua/ua/n185759-nabu-ta-sap-zavershyly-rozsliduvannya-u-spravi-truhanova-galanternyka-na-689-mln-grn.htmlРакурс
НАБУ та САП завершили розслідування щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших посадовців Одеської міськради у справі на 689 млн грн.
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За версією слідства, Труханов разом зі спільниками причетний до заволодіння активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконних доходів. Загалом у справі 16 підозрюваних, включно з неофіційним «господарем Одеси» Володимиром Галантерником, якого вважають керівником злочинної організації.
Ключовими фігурантами справи є
- мер Одеси Геннадій Труханов;
- ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради (ОМР) Василь Шкрябай;
- ексголова земельної комісії ОМР, а нині в.о. заступника мера Олег Бриндак;
- екскерівник департаменту комунальної власності ОМР Олексій Спектор;
- ексзаступник керівника департаменту комунальної власності ОМР Володимир Радіонов;
- керівник юридичного департаменту ОМР Інна Поповська;
- помічниця Галантерника Альона Попова;
- власники та топменеджери компанії «Будова», зокрема її бенефіціар Дмитро Дімарський.
Керівником організації вважають колишнього «тіньового господаря» Одеси Володимира Галантерника. Він переховується від слідства закордоном. Останніми роками жив у Лондоні.
Нещодавно фігурантам змінили підозри, а деяким з них повідомили про нові підозри, зокрема, за фактами отримання від Галантерника хабарів у вигляді нерухомості.
Також у виділеному із цієї справи провадженні фігурує експрокурор Одеської області Олег Жученко, який спільно з іншими особами підозрюється у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, а також в отриманні від представника компанії-забудовника хабаря у вигляді квартири. Розслідування цієї справи завершили 20 липня.
За версією слідства, схема полягала в тому, що землю в Одесі передавались в оренду на тривалі терміни наперед узгодженим забудовникам в обхід конкурсу. За це забудовники передавали квартири, нежитлові приміщення або гроші. Крім того, в ході розслідування встановлені факти легалізації коштів. Експертизи встановили загальний розмір шкоди у 689 млн грн.