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НАБУ та САП завершили розслідування у справі Труханова-Галантерника на 689 млн грн

НАБУ та САП завершили розслідування у справі Труханова-Галантерника на 689 млн грн

2 сер 2023, 11:50
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НАБУ та САП завершили розслідування щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших посадовців Одеської міськради у справі на 689 млн грн.


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За версією слідства, Труханов разом зі спільниками причетний до заволодіння активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконних доходів. Загалом у справі 16 підозрюваних, включно з неофіційним «господарем Одеси» Володимиром Галантерником, якого вважають керівником злочинної організації.

Ключовими фігурантами справи є

  • мер Одеси Геннадій Труханов;
  • ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради (ОМР) Василь Шкрябай;
  • ексголова земельної комісії ОМР, а нині в.о. заступника мера Олег Бриндак;
  • екскерівник департаменту комунальної власності ОМР Олексій Спектор;
  • ексзаступник керівника департаменту комунальної власності ОМР Володимир Радіонов;
  • керівник юридичного департаменту ОМР Інна Поповська;
  • помічниця Галантерника Альона Попова;
  • власники та топменеджери компанії «Будова», зокрема її бенефіціар Дмитро Дімарський.

Керівником організації вважають колишнього «тіньового господаря» Одеси Володимира Галантерника. Він переховується від слідства закордоном. Останніми роками жив у Лондоні.

Нещодавно фігурантам змінили підозри, а деяким з них повідомили про нові підозри, зокрема, за фактами отримання від Галантерника хабарів у вигляді нерухомості.

Також у виділеному із цієї справи провадженні фігурує експрокурор Одеської області Олег Жученко, який спільно з іншими особами підозрюється у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, а також в отриманні від представника компанії-забудовника хабаря у вигляді квартири. Розслідування цієї справи завершили 20 липня.

За версією слідства, схема полягала в тому, що землю в Одесі передавались в оренду на тривалі терміни наперед узгодженим забудовникам в обхід конкурсу. За це забудовники передавали квартири, нежитлові приміщення або гроші. Крім того, в ході розслідування встановлені факти легалізації коштів. Експертизи встановили загальний розмір шкоди у 689 млн грн.

Джерело: Ракурс


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