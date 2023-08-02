Уряд змінив регулярність виплат для переселенців. Фото:

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Ракурс

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні отримуватимуть виплати двічі на місяць.

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Раніше переселенці отримували виплати один раз на місяць. Однак із серпня ця процедура зміниться. Допомогу видаватимуть в середині й наприкінці місяця. Виплатні періоди будуть 15 та 28 числа. Про це 2 серпня повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У відомстві уточнили, що йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. грн особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців.

Нагадаємо, уряд України продовжив виплати для внутрішньопереселених осіб до кінця січня 2024 року, але ця норма стосуватиметься не всіх.

З 1 вересня виплати буде припинено тим переселенцям, які перебувають за кордоном понад 30 днів, повернулися до місця проживання, придбали новий транспортний засіб або ж мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн. Іншим ВПО виплати буде продовжено автоматично.