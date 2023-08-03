НАБУ завершило слідство у справі Деркача

https://racurs.ua/ua/n185799-antykorupciyne-buro-zavershylo-slidstvo-u-spravi-derkacha.html

Ракурс

НАБУ повідомляє про завершення розслідування щодо нардепа III-IX скликань.

.

Його ім’я не називається, але, судячи з фото, йдеться про Андрія Деркача. Депутата підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

За даними слідства, за 2019−2022 роки він отримав щонайменше 567 тис. дол. від правоохоронних та розвідувальних органів росії за підривну діяльність проти України.

Гроші він відпрацьовував шляхом здійснення різних дій, у тому числі й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО, — йдеться у повідомленні НАБУ.

Заявлено, що в липні 2022 року під час обшуків у Деркача виявили та вилучили матеріали, що свідчили про його тривалу підривну діяльність та зв’язки з рф.

Деркач залишив Україну, тому йому заочно оголосили підозру. У січні у нього відібрали мандат депутата.

Раніше Деркач публікував записи із буцімто голосами Байдена та Порошенка, після чого потрапив під санкції США.