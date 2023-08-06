Основу мирної угоди погодили на саміті в Саудівській Аравії. Фото:

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Учасники саміту в Саудівській Аравії досягли розуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

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У Джидді представники іноземних країн досягли розуміння «того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якої мирної угоди, а також верховенства Статуту ООН». Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera з посиланням на джерела в Євросоюзі.

Зазначається, що на саміті вирішили сформувати робочі групи за ключовими темами 10 пунктів української формули миру.

Також джерела стверджують, що терміни зустрічі глав держав ще не визначено, але до кінця 2023 року ця зустріч вважається цілком реальною.

Нагадаємо, 5 серпня в Саудівській Аравії розпочалися дводенні переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні. Під час цієї зустрічі Україна намагається переконати країни, що розвиваються, підтримати Формулу миру президента Володимира Зеленського.

Джерело: Corriere della Sera