У Бундестазі є консенсус щодо передачі Україні ракет Taurus

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Ракурс

У Бундестазі є консенсус щодо передачі Україні ракет Taurus.

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Про це 7 серпня повідомив нардеп Єгор Чернєв і зазначив, що це озброєння б'є на 500 км і здатне накривати всі тимчасово окуповані території, включно з південним берегом Криму.

Однак, поки що офіційного рішення немає.

Чернєв — голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Ці ракети здатні розвивати швидкість 800−900 км/год та вражати цілі на відстані до 500 км.

Про те, що Німеччина схиляється до передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, повідомив 7 серпня і Der Spiegel.

Напередодні представники правлячої партії Шольца вперше закликали надати Україні далекобійні ракети. До цього міністр оборони ФРН висловлювався проти такого кроку.

Минулого тижня у СДПН висловилися проти постачання крилатих ракет Україні.

Ральф Штегнер — депутат Бундестагу і експерт із зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини, що входить до правлячої коаліції, виступив проти постачання Україні німецьких крилатих ракет «Таурус». Інтерес Німеччини, як заявив Штегнер в ефірі радіостанції Deutschlandfunk, полягає в тому, щоб уникнути «ескалації війни з росією».

За словами депутата, дальність польоту ракет «Таурус» становить 500 км — цього достатньо, щоб з лінії фронту завдати удару по території рф.

Що більша дальність, тим більша шкода та ризик ескалації, — заявив Штегнер.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв попросив передати ЗСУ ракети великої дальності. Такі партії, як ХДС, ВДП та «Зелені» підтримали цю пропозицію, проте міністр оборони Борис Пісторіус, який також представляє СДПН, поки що відкидає можливість таких постачань.

Німецький уряд відмовляється постачати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ може використати їх для ударів по російській території, а також через те, що Бундесвер має лише 150 ракет, готових до розгортання.