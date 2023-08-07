росія наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки - аналіз фото з космосу

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росія наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки. Такий висновок можна зробити, вивчивши знімки із супутника.

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За час війни в Україні понад 40% старих радянських танків і бронетранспортерів було знято зі зберігання на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки «Вагжанове» у Бурятії.

Про це свідчать нові супутникові фото Google Earth, пише The Moscow Times.

Про те, що база «Вагжаново» в Бурятії є найбільшою в росії, свідчать підрахунки The Moscow Times на основі даних Google Earth. «Вагжаново» розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 км2, що значно більше площі двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки в росії. Інформацію про їхнє розташування The Moscow Times зібрали за відкритими джерелами: у блогах фотографів, мандрівників, публікаціях ЗМІ.

За п’ять місяців до повномасштабної війни в Україні — у вересні 2021 року — у «Вагжановому» просто неба зберігалося близько 3840 одиниць бронетехніки, підрахували The Moscow Times на основі знімків Google Earth.

Через вісім місяців війни — у листопаді 2022 року — на базі залишилося близько 2600 бронемашин, а до травня 2023 року — близько 2270. Таким чином, за цей час з бази було вивезено 1570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) пішла після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

Згідно з інструкціями Міноборони рф, є чотири категорії консервації військової техніки. Першу категорію — найціннішу техніку — зберігають у спеціальних вентильованих та опалювальних приміщеннях, другу — в ангарах, що не опалюються. Третя категорія консервації — зберігання під тентами, четверта — просто неба.

Де тентові укриття — там техніка має бути хоча б на ходу. Просто неба — те, що не шкода, — пояснює військовий експерт Павло Лузін.

У «Вагжановому» техніка зберігалася головним чином просто неба. На знімках за листопад 2022 року видно, що приблизно половина техніки була без веж або мала інші видимі з супутника сліди пошкоджень. Аналогічні ознаки можна спостерігати у приблизно половини техніки, що залишилася на базі до травня 2023 року. На території бази також розміщено 10 ангарів, які, за розрахунками The Moscow Times, дозволяють розмістити до 400 одиниць бронетехніки.

У соцмережах колишніх військовослужбовців бази «Вагжанове» The Moscow Times виявили кілька великих знімків танків, які там зберігаються. Опитані військові експерти впізнали в них танки Т-62, які випускали в СРСР із 1962 по 1975 рік.

Нагадаємо, що, за даними нідерландського військово-аналітичного проекту Oryx, до літа 2023 року росія втратила у війні з Україною понад 2 тис. Але розконсервована техніка використовується не лише для поповнення втрат бронетехніки, але й для паліативної заміни артилерії.

Крім того, з танків із запасу можна знімати стволи та трансмісії для капітального ремонту танків, що діють, і для відновлення інших танків, що знімаються зі зберігання, — продовжує експерт Лузін.

Розконсервація старих танків — загальносвітова практика: весь парк танків США на консервації зберігається просто неба, зокрема тисячі танків M1 Abrams, розповів інший військовий експерт на умовах анонімності.