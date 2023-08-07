ВМС НАТО супроводжували розвідувальний корабель рф у Балтійському морі

https://racurs.ua/ua/n185941-vms-nato-suprovodjuvaly-rozviduvalnyy-korabel-rf-u-baltiyskomu-mori.html

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ВМС НАТО супроводжували розвідувальний корабель рф у Балтійському морі.

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Близько тижня тому біля берегів країн НАТО у Балтійському морі пройшов російський атомний криголам «Урал».

Тепер там з’явився середній розвідувальний корабель «Кільдін» Чорноморського флоту рф. Він оснащений сучасним обладнанням для розвідки, прослуховування та перехоплення. За даними німецької газети Kieler Nachrichten, влітку 2022 він пішов на ремонт до Санкт-Петербурга і тепер не може повернутися на базу, оскільки Туреччина не пропустить його через чорноморські протоки.

Тому корабель діє на Балтиці. Імовірно, він тримає курс на місто Скаген біля мису Гренен, найпівнічнішої точки Данії. Данський патрульний катер слідує за «Кільдіном» на відстані 2 морських миль (3,7 км). До нього також підходив німецький фрегат «Гессен».

Російський корабель пройшов данський острів Борнхольм та німецький острів Фемарн без будь-яких інцидентів. У ВМС ФРН заявили, що з початку війни в Україні кораблі ВМФ рф на Балтиці перебувають під пильним наглядом і демонструють «абсолютно нормальну поведінку».