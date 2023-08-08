Армія рф атакувала Запорізьку та Херсонську області. Фото: Олександр Прокудін

https://racurs.ua/ua/n185952-okupanty-byly-po-zaporizkiy-ta-hersonskiy-oblastyah-ie-zagybli.html

Ракурс

Армія російської федерації продовжує завдавати ударів по мирних українських містах та селах.

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Упродовж доби, 7 серпня, окупанти вбили на Херсонщині одну особу, ще 13 дістали поранення. Ворог здійснив 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Були влучання у житлові квартали та в «Пункт незламності». Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Дуже неспокійно було й у Запорізькій області. За добу ворог 105 разів обстріляв 24 населених пункти. До ОВА надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об'єктів соціальної інфраструктури.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram зазначив, що у Новоданилівці з-під завалів зруйнованого авіаударом будинку дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим. А внаслідок нічного артилерійського обстрілу Преображенки дістала поранення 83-річна жінка.

Нагадаємо, російські загарбники 7 серпня завдали удару по селах Кругляківка та Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Ворог скинув керовані авіабомби ФАБ-250, були пошкоджені житлові будинки.