путін озброїв Росгвардію артилерією, щоб захистити режим. Фото:

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Російська диктатура вирішила озброїти Росгвардію важким озброєнням, щоб захистити режим.

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Президент країни-агресора рф володимир путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням. Ця структура має забезпечити безпеку режиму. Про це 8 серпня повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Зазначається, що Росгвардія була створена в її сучасному вигляді у 2016 році й очолюється колишнім охоронцем путіна Віктором Золотовим. Зараз вона налічує до 200 тис. осіб. Британці зазначають, що москва вирішила посилити ці війська після невдалого заколоту «вагнерівців» у червні 2023 року.

За інформацією британської розвідки, попри заяву Золотова про те, що його підрозділ «відмінно» діяв під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія зробила якісь ефективні дії проти ПВК «Вагнера».

Раніше Золотов пропонував озброїти Росгвардію важкою технікою, включаючи артилерію та бойові гелікоптери. А посилення підрозділу цим озброєнням свідчать про те, що кремль подвоює ставки на виділення ресурсів Росгвардії як однієї з ключових організацій із забезпечення безпеки режиму.

Нагадаємо, у червні українські військові знищили базу росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.

Раніше російська влада перекинула на південь окупованої Херсонщини сотні росгвардійців, які повинні були придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командуванням.