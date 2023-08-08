Липень став найспекотнішим місяцем в історії

https://racurs.ua/ua/n185964-lypen-stav-nayspekotnishym-misyacem-v-istoriyi.html

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Липень 2023 року офіційно став найспекотнішим місяцем в історії на Землі. Про це повідомляє Європейський центр з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S).

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Дані C3S підтверджують, що липень 2023 року був найспекотнішим липнем. Середня місячна температура становила 16,95°C, що значно вище попереднього рекорду в липні 2019 року (16,63°C), — вказують кліматологи.

За їхніми даними, другий місяць літа розпочався з того, що чотири дні поспіль, з 3 по 6 липня, був побитий добовий світовий рекорд середньої температури повітря.

Усі дні до кінця липня були спекотнішими за попередній рекорд 16,80°C, встановлений 13 серпня 2016 року, що зробило 29 днів з 3 по 31 липня найспекотнішими днями в історії, — додали кліматологи.

У найспекотніший день — 6 липня — середня світова температура досягла 17,08°C, а зафіксовані 5 і 7 липня добові дані відрізнялися у межах 0,01°C.

Упродовж першого та третього тижнів місяця температури також тимчасово перевищили поріг на 1,5°C вище доіндустріального рівня — обмеження, встановлене Паризькою угодою, вперше це сталося в липні, — наголосили науковці.

Також за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря у липні в Києві дорівнювала +21,5°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму. Найхолодніше у столиці було 12 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,5°С, а найтепліше — 6 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +32,7°С.