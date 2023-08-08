СБУ розкрила деталі затримання “слуги” Гунька на хабарі у 85 тис. доларів

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Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили «на гарячому» народного депутата, який за 85 тис. дол. «продавав» землю Національної академії аграрних наук.

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За даними ЗМІ, йдеться про чинного парламентаря з президентської фракції «Слуга народу» Анатолія Гунька. За грошову винагороду нардяп обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його «на гарячому» під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. дол. США, — йдеться у повідомленні СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.