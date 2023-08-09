Німеччина хоче залишити свої комплекси Patriot у Польщі до кінця року

https://racurs.ua/ua/n185989-nimechchyna-hoche-zalyshyty-svoyi-kompleksy-patriot-u-polschi-do-kincya-roku.html

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Німеччина запропонувала Польщі, щоб зенітно-ракетні комплекси Patriot німецької армії, які розгорнуті біля кордону з Україною, залишилися там до кінця цього року.

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Як повідомляють світові агенції, міністерство оборони Німеччини у вівторок оголосило, що запропонувало Польщі продовжити перебування трьох комплексів Patriot до кінця 2023 року.

У заяві міністерства йдеться, що після 2023 року перебування комплексів у Польщі «не передбачається».

Німеччина відправила зенітно-ракетні комплекси Patriot у Польщі у січні 2023 року, після того, як у прикордонному польському селі під час чергового російського масованого ракетного удару по Україні впала українська зенітна ракета та вбила двох людей.

Комплекси розгорнуті в районі міста Замосць за 50 км від українського кордону та приблизно за 90 км від стику кордонів Польщі, України та білорусі, з якого росіяни теж запускали ракети по Україні.

Через Замосць проходить залізниця, що веде до Волинської області України.