Нардепи позбавили Раду від Андрія Холодова

Рада позбавила мандата нардепа Андрія Холодова. «За» проголосували 308 нардепів, повідомляє парламентар Ярослав Железняк.

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Нардеп Холодов написав заяву про складання мандата після розслідування «Схем». З нього стало відомо, що Холодов перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також з’ясували, що нардеп за кордоном розбудовує сімейний бізнес — його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Холодов поїхав з країни у січні, і відтоді не виконував свої депутатські обов’язки. Журналісти «Схем» дізнались, що депутат із родиною перебуває на Кіпрі, а його дружина розвиває бізнес у Відні.

Після того, як інформація набула розголосу, Холодов написав заяву про складання мандата, його виключили з партії.

Позбавлення Холодова мандата підтримали 308 народних депутатів.

Водночас голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, яка повідомила про рішення парламенту щодо Холодова, швидко видалила пост.