Німеччина дасть ЗСУ ракети Taurus, якщо їх запрограмують не бити по рф – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n186074-nimechchyna-dast-zsu-rakety-taurus-yakscho-yih-zaprogramuut-ne-byty-po-rf-zmi.html

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Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Збройним силам України далекобійних крилатих ракет Taurus зі складів Бундесверу найближчими місяцями. Канцлер Олаф Шольц виступає за модифікацію ракет перед тим.

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Про це пише німецьке видання Spiegel із посиланням на свої джерела.

Наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території рф, що не стосується тимчасово окупованого Криму.

Глава німецького уряду «дуже стурбований» ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.

За даними Spiegel, Шольц не схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. Модифікація ракет займе кілька тижнів.

Джерела Spiegel вказали, що якщо раніше канцлер ФРН був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.