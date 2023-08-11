Україні допоможе перемогти росіян те, що під крилом у F-16 - The Telegraph

https://racurs.ua/ua/n186098-ukrayini-dopomoje-peremogty-rosiyan-te-scho-pid-krylom-u-f-16-the-telegraph.html

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Україні допоможе перемогти у війні не винищувач F-16, а зброя, яку він несе.

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The Telegraph стверджує, що озброєння під крилом F-16, має відіграти вирішальну роль у боротьбі України з російськими загарбниками.

Цей літак сумісний із величезним набором ракет та бомб, частину з яких США та інші союзники вже передали Україні, — йдеться у матеріалі.

Ескадрилья F-16 із далекобійними боєприпасами може вразити цілі по всій довжині окупованої росією території України, включно з Кримом, російські військові кораблі у Чорному морі.

Причому запускати ці ракети літаки зможуть з відносно безпечної відстані, не виходячи з-під «парасольки» ППО.

Ту роль, яку далекобійні удари з повітря можуть відіграти для військовий дій в України, важко переоцінити. Можемо говорити про це впевнено, адже українці вже завдали кількох таких ударів. Упродовж року українські та закордонні фахівці придумали, як озброїти радянські МіГ-29, Су-27 та Су-24 деякими американськими та європейськими боєприпасами, — зауважує видання.

Перша група з шести українських пілотів, ймовірно, не завершить навчання на F-16 до наступного літа, повідомила 11 серпня газета WP.

Хоча пілоти вже вільно володіють англійською мовою, як наголошують співрозмовники видання, вони мають пройти 4-місячні мовні курси в Британії, щоб вивчити термінологію. Навчання відбуватиметься разом з наземним персоналом, оскільки Данія попросила спочатку навчати цілі екіпажі.

Це відсуває початок бойової підготовки, яка триватиме пів року, на січень. Друга група приблизно такої ж чисельності буде готова через шість місяців після цього, тобто приблизно до кінця наступного року. Міноборони Данії відмовилося коментувати, скільки часу займе програма.

Уряд Нідерландів працює з Румунією над створенням навчального центру, але це «займе певний час». Речник Міноборони Нідерландів сказав, що ключовою проблемою є нестача інструкторів з навчання F-16 в Європі, адже країни наразі переходять на F-35.