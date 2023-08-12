Кулеба прогнозує "важку осінь", бо у світі більше говоритимуть про переговори з росією

https://racurs.ua/ua/n186106-kuleba-prognozuie-vajku-osin-bo-u-sviti-bilshe-govorytymut-pro-peregovory-z-rosiieu.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, прогнозує посилення «голосів» у світі, які будуть говорити про «переговори з росією».

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Буде важка осінь. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь… Усі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що «проблеми», що потрібні переговори. Це не від чиновників звучить, але гучнішають ці голоси. Ми робитимемо все в рамках міжнародного права та кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали, — сказав міністр у розмові з журналістами на своїй Інстаграм-сторінці.

Він пояснив, що буде багато важких міжнародних самітів, на яких Україні потрібна «кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки».