Атака дронів на росію. Фото: Telegram-канал Shot

https://racurs.ua/ua/n186145-dyktatura-putina-zayavyla-pro-ataku-droniv-na-dvi-oblasti-rf.html

Ракурс

Атака безпілотників відбулася на російську федерацію у неділю, 13 серпня.

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Близько 11.00 БПЛА літакового типу росіяни «виявили та знищили» над територією Бєлгородської області. Постраждалих та руйнувань немає. А через 30 хв ще один дрон нібито знищили над Курською областю. Нібито відпрацювали засоби ППО. Ці дрони російські військові назвало українськими. Про це заявило міністерство оборони росії.

Крім того, сьогодні сильна пожежа спалахнула у підмосковному Раменському. Величезний стовп чорного диму здіймається з боку промислової зони «Полігон» на Донінському шосе. Відповідне відео вже заявилося в мережі.

Нагадаємо, останнім часом в росії почастішали вибухи — країну-агресора регулярно атакують невідомі безпілотники. Зокрема, 9 серпня вибухи лунали у столиці країни-агресора та Підмосков’ї. А вночі 10 серпня в районі аеропорту Домодєдово під москвою стався вибух, який призвів до сильної пожежі. Вже 11 серпня вибух БПЛА в москві стався у районі Карамишевської набережної, але ніхто не постраждав.