У російському Домодєдово пролунали вибухи й спалахнула пожежа

https://racurs.ua/ua/n186022-u-rosiyskomu-domodiedovo-prolunaly-vybuhy-y-spalahnula-pojeja-video.html

Ракурс

Вибух в районі аеропорту Домодєдово під москвою стався минулої ночі, після чого спалахнула сильна пожежа. Згодом пропагандистські ЗМІ росії пояснили цю подію пожежею на автосервісі.

.

Про вибух у Домодєдово вночі написали низка російських Телеграм-каналів. Також були оприлюднені відео, на яких видно пожежу.

За даними очевидців, у Домодєдово пролунали вибухи, після яких почалася пожежа.

Вночі, близько четвертої години ранку, сили ППО збили два ударні безпілотники, що летіли у бік міста. Один у Калузької області, інший у районі ЦКАД, — повідомив мер москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

Окрім цього, через «підозрілу активність у небі» рф тимчасово закрила аеропорт «Внуково».

Нагадаємо, останніми тижнями в росії почали часто заявляти про обстріл москви безпілотниками. Останній подібний випадок стався 9 серпня, коли вибухи лунали у столиці країни-агресора та Підмосков’ї.