В НАТО не виключили передачу Києвом територій рф в обмін на членство в Альянсі

https://racurs.ua/ua/n186219-v-nato-ne-vykluchyly-peredachu-kyievom-terytoriy-rf-v-obmin-na-chlenstvo-v-alyansi.html

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Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу в обмін на «відмову» від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

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Єнссен озвучив свою думку під час публічної дискусії в норвезькому Арендалі, пише видання VG.

Зі слів керівника апарату Столтенберга, в контексті можливого членства України в військово-політичному блоку «важливо, аби ми обговорили, як нам це зробити».

Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО, — зауважив Єнссен.

Разом з тим, чиновник НАТО наголосив, що лише Київ «повинен вирішувати, коли та на яких умовах хоче вести переговори».

У відповідь на уточнення VG він зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Північноатлантичного альянсу після війни вже тривають, і в них, зокрема, лунають опції з відмовою України від частини території.

Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням, — пояснив керівник апарату генсека НАТО.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Київ приєднатися до НАТО, «коли будуть досягнуті умови».