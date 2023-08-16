США поки не дають Україні касетні снаряди для HIMARS

https://racurs.ua/ua/n186258-ssha-poky-ne-daut-ukrayini-kasetni-snaryady-dlya-himars.html

Ракурс

Сполучні Штати наразі не дають Україні касетні снаряди для HIMARS.

.

Як розповів Newsweek колишній офіцер армії США, колишній радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс, реактивні снаряди великої дальності, озброєні реактивними касетними боєприпасами, є ключем до подолання ешелонованої російської оборони.

Якщо ви отримаєте 2000 касетних реактивних боєприпасів, я думаю, що війна закінчиться. Це так просто, — сказав Райс, який, за даними Newsweek, докладав зусиль для ухвалення рішення про передачу Україні касетних боєприпасів для артилерії калібру 155 мм.

За словами Райса, M26 DCIPM дозволять українським військам ефективніше полювати на російську артилерію — головну загрозу на полі бою, яка постійно переслідує українські підрозділи, які намагаються прорвати російську оборону.

Він сказав, що на відстані до 25 км від лінії фронту проти росіян використовуються 155-міліметрові касетні снаряди для ствольної артилерії. А ось далі вглиб могли б, на його думку, працювати реактивні касетні снаряди, які мають дальність 45 км.

У нас є десятки тисяч цих касетних реактивних снарядів у Німеччині, які лежать і чекають на утилізації. Замість того, щоб знищити їх, просто віддайте їх українцям, — сказав Райс.

Він також заявив, що Україна просила касетні снаряди для ствольної артилерії та касетні реактивні снаряди для HIMARS одночасно більш як рік тому. Наразі касетні снаряди поставляються, а реактивні касетні снаряди — ні.

Райс зазначив, що американські підрозділи ніколи не вступають у бій, якщо не мають підтримки від артилерії, озброєної реактивними снарядами DCIPM.