Міністр освіти попросив не змушувати невиспаних після нічних тривог дітей змушувати йти на перший урок

https://racurs.ua/ua/n186320-ministr-osvity-poprosyv-ne-zmushuvaty-nevyspanyh-pislya-nichnyh-tryvog-ditey-zmushuvaty-yty.html

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Якщо учень або учениця через нічні повітряні тривоги не виспався і зранку почувається втомленим, не варто дитину змушувати йти на перший урок.

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Про це попросив батьків та вчителів міністр освіти Оксен Лісовий.

У своєму дописі напередодні відновлення навчання після літніх канікул він запропонував вихід із ситуації.

Якщо школяр пропускає самостійну чи контрольну, треба дати можливість виконати цю роботу, наголосив міністр.

У таких випадках, на думку Лісового, йдеться не стільки про академічну успішність учня та правил поведінки у школі, скільки про ментальне здоров’я — і школярів, і педагогів. Під час воєнних дій та обстрілів міст та сіл додається навантаження, якого б у мирний час не було.

Лісовий вважає, що зараз як ніколи важливо берегти свій ресурс та одне одного.