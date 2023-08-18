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Міністр освіти попросив не змушувати невиспаних після нічних тривог дітей змушувати йти на перший урок

Міністр освіти попросив не змушувати невиспаних після нічних тривог дітей змушувати йти на перший урок

18 сер 2023, 15:54
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Якщо учень або учениця через нічні повітряні тривоги не виспався і зранку почувається втомленим, не варто дитину змушувати йти на перший урок.


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Про це попросив батьків та вчителів міністр освіти Оксен Лісовий.

У своєму дописі напередодні відновлення навчання після літніх канікул він запропонував вихід із ситуації.

Якщо школяр пропускає самостійну чи контрольну, треба дати можливість виконати цю роботу, наголосив міністр.

У таких випадках, на думку Лісового, йдеться не стільки про академічну успішність учня та правил поведінки у школі, скільки про ментальне здоров’я — і школярів, і педагогів. Під час воєнних дій та обстрілів міст та сіл додається навантаження, якого б у мирний час не було.

Лісовий вважає, що зараз як ніколи важливо берегти свій ресурс та одне одного.

Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн, порадив міністр освіти.

Джерело: Ракурс


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