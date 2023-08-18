Співголову фракції Порошенка в Раді визнали винним у недекларуванні майна в Іспанії, він відбувся штрафом

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним народного депутата партії «Європейська солідарність» Артура Герасимова в недекларуванні майна в декларації за 2020 рік.

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Офіційне оголошення вироку суд зробив у четвер, 17 серпня.

Герасимову призначили покарання у виді штрафу — 51 тис. грн — із позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади, строком на рік.

Також із нардепа стягнули 55 тис. грн за проведення експертизи. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. Нардепа звільнили від покарання через закінчення строків давності.

Герасимов заявив, що «справа не має жодного стосунку до корупції, а все, що розглядають в суді, сталося задовго до політики і сталося за задекларовані законні гроші».

Рішення Вищого антикорупційного суду у справі про порушення у декларації майна та доходів — це виключно політична кампанія влади, щоб відвернути увагу суспільства від корупції та розкрадання в Міноборони, хабарництва та скандалів довкола президентської команди, — заявив співголова фракції «Європейська солідарність».

Історія питання

У квітні 2021 року журналісти програми «Схеми» повідомили, що народний депутат Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії. Детективи розпочали розслідування за цим матеріалом.

За даними САП, Герасимов не задекларував двоповерхову будівлю та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими він володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з’ясували, що цю нерухомість депутат придбав ще 2013 року за 190 тисяч євро.

Сам нардеп не заперечує, що справді купив із дружиною будинок ще 2013 року, щоб їздити туди відпочивати. Через кілька місяців нардеп подарував будинок матері на підставі договору дарування.

Після публікації розслідування Герасимов заявив, що поінформував НАЗК «про можливі неточності у декларації». Однак журналісти з’ясували, що про це Герасимов повідомив агентство наступного дня після того, як редакція відправила йому письмові запитання щодо родинного іспанського майна.

Пізніше в коментарі журналісту «Схем» на запитання про незадекларований закордонний будинок, парламентар повідомив: «З 2013 року він вже був не мій».

На уточнення, що право власності його родини на цей маєток засвідчують офіційні документи з іспанського реєстру нерухомості, Герасимов відповів, що «іспанські реєстри не відображають реальну ситуацію».

16 січня НАБУ та САП повідомили про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії нардепу Герасимову.