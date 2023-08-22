Війна України з рф буде тривалою, попередив Резніков. Фото:

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Війна України з росією може бути тривалою, адже ворог сильний та підступний.

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Перемога над країною-агресором означає не лише звільнення всіх окупованих територій. Українцям потрібно зробити так, що росіяни у майбутньому навіть не думали розпочинати таку збройну агресію. Про це міністр оборони України Олексій Резніков 22 серпня заявив під час Міжнародного ветеранського форуму.

І це дуже складне завдання. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо, — наголосив він.

Резніков долав, що «в українців ще будуть болісні втрати». І, якщо у 2022 році для битви з загарбниками Україні потрібна була зброя, то наразі «ключем до нашої перемоги є те, що будуть відчувати люди».

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні наразі близько мільйона людей є учасниками бойових дій.