«Енергоатом» купив для окупованої ЗАЕС рукавичок на 7 млн грн. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n186450-energoatom-na-7-mln-grn-zakupyv-rukavyc-dlya-zaes-pid-chas-yiyi-okupaciyi-nardep.html

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НАЕК «Енергоатом» закупила для робітників окупованої Запорізької атомної електростанції рукавички на 7 млн грн.

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При цьому у порівнянні з ринковими цінами ці рукавички були придбані за завищеними цінами десь на 40−60%. Загалом для ЗАЕС, яка тимчасово перебуває в окупації, у вересні 2022 року закупили 283 тис. 602 пар рукавичок. Про це народний депутат Ярослав Железняк 22 серпня повідомив у Telegram.

Не буду писати, що передбачені у договорі ціни на рукавички є завищеними, порівнюючи з ринковими (наприклад, Епіцентр). Десь на 40−60%. Не буду писати, що саме цей виробник є найдорожчим з-поміж інших видів рукавичок. Але у мене питання, а ми правда закупили 283 тис. 602 пар рукавичок для окупованої ЗАЕС у вересні 2022-го на 7,1 млн грн, — написав парламентар.

Дані з сервісу Prozorro свідчать, що термін постачання товарів був виконаний у період з 1 жовтня до 21 листопада минулого року. А місце постачання товарів у протоколі вказане, як тимчасово окупована Запорізька АЕС.

За словами Железняка, у 2021 році, коли ЗАЕС не була окупована і працювала на повну потужність, то «Енергоатом» закупив на 83 тис. пар рукавиць менше.

Нагадаємо, з квітня цього року в системі Prozorro стала відображатися інформація про незбройні оборонні закупівлі — харчування, речове майно, пальне тощо. Звіти містять обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.