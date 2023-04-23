У Prozorro з’явиться інформація про оборонні закупівлі, фото: Wikimedia Commons

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У системі Prozorro відсьогодні, 23 квітня, стала відображатися інформація про незбройні оборонні закупівлі — харчування, речове майно, пальне тощо.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

Відтепер оборонні замовники та військові частини почнуть публікуватимуть інформацію про ціни за одиницю у своїх незбройних закупівлях. Такий обов’язок передбачає нова редакція Закону «Про оборонні закупівлі», — наголошують у відомстві.

Оборонні замовники тепер звітуватимуть про:

незбройні закупівлі від 200 тис. грн для товарів і послуг;

незбройні закупівлі від 1,5 млн грн для робіт.

Звіти міститимуть обмежену кількість інформації — назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

У випадку закупівель послуг з харчування замовникам необхідно буде прозвітувати про ціну за одиницю кожного продукту, що входить до цієї послуги. Для цього вони зможуть завантажити в систему Prozorro файл з відповідними розрахунками.

Повернення прозорості в оборонні закупівлі — це лише перший крок. Наразі ми працюємо над створенням нової процедури рамкових угод для потреб оборони, завдяки якій оборонці зможуть проводити конкурентні відбори постачальників через систему Prozorro, і при цьому не публікувати чутливу інформацію в систему, — наголошує заступник Міністра економіки Надія Бігун.

Директора ДП «Прозорро» Микола Ткаченко зазначає, що оборонні замовники можуть не публікувати дані про загальну суму й обсяги закупівель, місця доставки та найменування постачальника.

Водночас ми зробили все можливе, аби опублікованої інформації було достатньо для цінової аналітики, — наголосив він.

Зазначається, що згідно з нормами закону, оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в систему Prozorro протягом робочих 10 днів з дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня їм потрібно буде прозвітувати по всіх договорах, укладених з 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення росії.